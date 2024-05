Caminhão mata neto de 11 anos e fere avó na BR-316, em Belém

O corpo da criança estava embaixo do caminhão. | (Foto: Reprodução)

Um acidente na manhã desta quarta-feira (08) deixou uma criança morta e uma mulher ferida; moradores protestaram.

Manter a atenção no trânsito é muito importante para salvar vidas, de motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas. Porém, o registro de um grave acidente deixou moradores revoltados e assustados com a violência nas estradas.

Na manhã desta quarta-feira (08), um acidente na BR 316, em frente a uma escola, no sentido Santa Izabel-Belém, deixou uma criança morta e uma mulher ferida.

De acordo com a Polícia Militar, as duas vítimas estavam debaixo de um caminhão de cor azul, ao lado de duas bicicletas bastante danificadas. A vítima fatal foi identificada como A.D.O, de apenas 11 anos de idade. A outra vítima, avó da criança, Viviane Barbosa de Oliveira, apresentava lesões na perna direita.

Marcos Antônio, condutor do caminhão estava no local, assim como Edian Cristina, cujo veículo, um prisma também foi atingido na traseira pelo caminhão. Edian relatou que estava transitando às margens da BR 316 quando o caminhão atropelou as duas vítimas que estavam de bicicleta, colidindo em seguida com seu veículo.

A vítima Viviane de Oliveira foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada e chegou ao local às 12h20min onde realizou o teste de etilômetro, ou “bafômetro”, no motorista causador do acidente, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

O IML removeu o corpo da criança, comandado pelo Perito Heitor Capela, às 14h40min. O delegado Guilherme acompanhou a perícia realizada pelos agentes do IML. O motorista do caminhão foi conduzido à delegacia e autuado por homicídio culposo.

PROTESTOS

Na tarde desta quarta-feira (08), no mesmo trecho da estrada onde ocorreu o acidente, um grupo de moradores interditou a Avenida BR-316 botando fogo em pneus.

Equipes da Polícia Militar estavam no local e acompanharam os manifestantes. Já o Trânsito ficou lento por um longo perímetro, chegando a ficar completamente congestionado.

Caminhão mata neto de 11 anos e fere avó na BR-316, em Belém.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/19:19:17

