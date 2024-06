Brasil goleia o Paraguai e encaminha vaga

Paquetá perde pênalti. – (Foto:Ian Maule/Getty Images)

Vini Jr. faz chover no deserto, seleção goleia o Paraguai e encaminha vaga

Calma aí, juizão! Dorival Júnior protagonizou um momento curioso em um tiro de meta do Paraguai: a cobrança do goleiro Morígino caiu direto para o técnico brasileiro, que dominou a bola de letra. O lateral Danilo ensaiou bater o lateral rapidamente, mas o árbitro Piero Maza mandou esperar, caminhou até o comandante e deu uma bronca — sabe se lá por qual motivo. Dorival não entendeu e fez o gesto

Novela repetida e susto de são-paulino. O Brasil continuou martelando, mas viu a cena do duelo da Costa Rica, na segunda, se repetir: a seleção voltou a sofrer na hora de concluir as jogadas diante de um adversário cada vez mais fechado e sem pressa na construção. Em uma das investidas do Paraguai, Bobadilla, meio-campista do São Paulo, deu trabalho a Alisson em um chute que contou com desvio de Militão.

Paquetá perde pênalti. O gol ficou no quase, mais uma vez, com Paquetá, que acertou um chute que atingiu o braço de Cubas dentro da área. Na cobrança de pênalti, o camisa 8 ensaiou uma paradinha, não conseguiu enganar Morínigo e errou, por muito, o alvo.

Vini Jr desafoga. Depois da frustração, a seleção abriu o placar, finalmente, aos 34 minutos — e com brilho de Vini Jr. O camisa 7 iniciou o lance pela esquerda com uma tentativa de carretilha, tocou para Rodrygo e disparou. A bola ainda passou pelos pés de Bruno Guimarães e Paquetá antes de cair no craque, que limpou o goleiro já dentro da área e tocou para a rede: 1 a 0.

Mudanças de Dorival funcionam, e Brasil aumenta. O time pentacampeão voltou a marcar pouco tempo com participações de Wendell e Savinho, novidades da escalação de Dorival. O primeiro ultrapassou por dentro e tentou dominar passe de Paquetá, mas não conseguiu ficar com a posse e viu a bola sobrar para Rodrygo. O atacante limpou a jogada e forçou a defesa de Morígino. O problema é que, no rebote, Espinoza “entregou” o gol para Savinho ao tentar afastar: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 1×4 BRASIL

Data e horário: 28 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Grupo D da Copa América

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Balbuena, Caballero (PAR); Wendell, Paquetá, Vini Jr (BRA)

Cartões vermelhos: Cubas (PAR)

Público: 46.939

Gols: Vini Jr (BRA), aos 34 min do 1° tempo e aos 49 min do 1° tempo; Savinho (BRA), aos 42 min do 1° tempo; Alderete (PAR), aos 2 min do 2° tempo; Paquetá (BRA), aos 19 min do 2° tempo

PARAGUAI: Morínigo; Espinoza (Giménez), Alderete, Balbuena e Velázquez; Bobadilla (Caballero), Cubas, Villasanti, Enciso (Romero) e Almirón (Ramon Sosa); Arce (Bareiro). Técnico: Daniel Garnero

BRASIL: Alisson; Danilo, Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Paquetá (Andreas Pereira); Savinho (Raphinha), Rodrygo (Endrick) e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior

