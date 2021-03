Foragido rouba loja de calcinhas e vai preso de novo no Pará

Viciado em assaltar, Fabrício foi preso mais uma vez. – (Foto:Divulgação)

Ovelho ditado de “pau que nasce torto nunca se endireita” parece ser verdadeiro em alguns casos. Exemplo disso poder ser a história de um homem que volta a ser preso no Pará.

Foragido do sistema prisional, Fabrício Vieira de Oliveira foi recapturado cometendo mais um crime. no último domingo (21), em Bragança, região do Salgado paraense.

Fabrício, desta vez, é suspeito de assaltar a loja ‘Atacadão das Calcinhas’. Após ser detido, ele foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis.

Por:Diario Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...