Brasileiros procuram Embaixada da Ucrânia para ir à guerra

Mais tarde, a Embaixada da Ucrânia no Brasil divulgou uma nota. No texto, o órgão afirma que, por conta da guerra, “passou a receber um grande número de mensagens de cidadãos do Brasil e de outros países sobre a possibilidade de ingressar na Legião Estrangeira da Ucrânia”.

Tkach falou durante uma coletiva de imprensa em Brasília (DF). Segundo o encarregado, os interessados precisariam ir para a Ucrânia por meios próprios. Além disso, existem requisitos mínimos para que eles sejam admitidos. (As informações são de Brasília | Luiz Calcagno, do R7, em Brasília).

