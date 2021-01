Brinquedo de parque falha e pessoas ficam presas de cabeça pra baixo a 18 metros de altura

O brinquedo gira em 360 graus, mas parou de funcionar enquanto estava no alto(Foto:Reprodução)

Uma falha no “Kamikaze” de um parque de diversões assustou quem passou pelo local e, principalmente, as pessoas que ficaram presas no brinquedo, na segunda-feira (25), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O brinquedo travou no ar e deixou as pessoas de cabeça para baixo por quase dez minutos.

O brinquedo gira em 360 graus, mas parou de funcionar enquanto estava no alto, a 18 metros do chão.

Testemunhas que estavam próximas da atração disseram que as pessoas na cabine estavam desesperadas. “Foi uma das cenas mais terríveis da minha vida porque eu fiquei ouvindo os pais, embaixo, gritando para as meninas dentro do brinquedo ficarem mais calmas, segurarem forte e levantarem a cabeça. Lá em cima, elas gritavam por socorro”, conta uma pessoa, que não teve o nome divulgado.

O Yupie! Park, responsável pelo brinquedo, se defendeu afirmando “que é característica do brinquedo parar em cima para inverter o giro e, nesse momento, houve uma oscilação de energia que fez com que o brinquedo ficasse parado por alguns segundos a mais que o habitual”. De acordo com o parque, apesar da situação, o brinquedo já está funcionando normalmente.

Fonte:Redação Integrada com informações de O Dia

26.01.21 23h44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...