BRUTAL: jovem tem cabeça metralhada por ex em boate no Amazonas

(Foto: Reprodução)– Manaus (AM) – Uma jovem, identificada como Caludia Melo, mais conhecida como “Cacau”, foi executada por vários tiros na cabeça dentro de uma casa noturna no município de São Gabriel da Cachoeira, localizado no interior do Amazonas, durante a madrugada deste domingo (9).

Segundo relatos de testemunhas do ocorrido, Cacau teria sido surpreendida pelo atirador, que entrou no estabelecimento, se dirigindo diretamente à vítima e efetuando diversos disparos que a atingiram na cabeça. A jovem não teve nem chances de reagir, morrendo na hora.

Imagens divulgas mostram o corpo da vítima após o ataque, evidenciando a brutalidade do criminoso.

Um homem de origem colombiana, com quem a vítima teria tido um relacionamento amoroso, é o principal suspeito do crime. Informações preliminares constam que ele não aceitava o término do relacionamento com Cacau, o que teria motivado a ação.

O corpo de Cacau foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após passar pela perícia do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2024/06:31:37

