Cacique do Pará que denunciou invasão de garimpeiros assume secretaria no Ministério dos Povos Indígenas

Cacique Juma Xipaia falando durante um evento. — Foto: Divulgação

Juma Xipaia dedica mais de 14 anos ao Movimento Indígena e é a primeira mulher a se tornar cacique no Médio Xingu, liderando a aldeia Tukamã.

A cacique Juma Xipaia foi anunciada como secretária de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas do recém criado Ministério dos Povos Indígenas (MPI). A informação foi feita pela Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) nesta sexta-feira (13).

Defensora da autonomia dos povos indígenas há mais de 14 anos, Juma denunciou em abril de 2022 uma invasão de garimpeiros no território Xipaya, distante cerca de 400 quilômetros do centro de Altamira, sudoeste do Pará.

Na época, garimpeiros pararam as balsas com dragas e máquinas no rio Iriri em frente à área da aldeia para instalar um garimpo ilegal. Após a denúncia, os órgãos de segurança apreenderam a balsa e detiveram sete pessoas.

Segundo o instituto que leva o seu nome, Juma Xipaia já sofreu seis atentados contra sua vida, o que a obrigou a deixar o Brasil devido a ameaças. Ela foi a primeira mulher a se tornar cacique no Médio Xingu, liderando a aldeia Tukamã.

Em comunicado nas redes sociais, a Fepipa reconheceu e parabenizou a nomeação de Juma para ocupar o cargo.

“O envolvimento do movimento indígena em espaços de tomada de decisão é fundamental para que o nosso futuro seja construído com a nossa participação”, diz a postagem.

Ministério dos Povos Indígenas

Na quarta-feira (11), a líder indígena Sônia Guajajara assumiu o comando do Ministério dos Povos Indígenas. À frente da pasta, Guajajara se tornar a primeira indígena a chefiar um ministério.

O Ministério dos Povos Indígenas foi criado para cuidar das políticas de governo relacionadas aos povos indígenas como cumprimento de uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Com informações do Marcus Passos, g1 Pará — Belém).

