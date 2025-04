Cadela Ísis fareja drogas camufladas em banheiro e eletrodomésticos no rio Amazonas; ninguém foi preso

Equipe policial posa com a cadela farejadora Ísis após apreensão de drogas em embarcações fiscalizadas em Óbidos, no oeste do Pará — Foto: Divulgação

Entorpecentes foram encontrados em duas embarcações que saíram de Manaus com destino a Monte Alegre e Santarém, durante operação conjunta das forças de segurança na região do Baixo Amazonas.

Em Óbidos, no oeste do Pará, duas embarcações que saíram de Manaus foram alvos de fiscalização da polícia, durante ações de combate e repressão ao tráfico de drogas na região. A operação foi realizada nesta quarta-feira (23), durante fiscalizações de rotina, com o apoio da cadela policial Ísis.

Já na primeira abordagem, durante inspeção no porão de uma das embarcações, os agentes da polícia desconfiaram do peso de uma encomenda. Com o auxílio da cadela farejadora, foram encontrados sete tabletes de entorpecentes escondidos dentro de uma caixa de som e um depurador de ar.

O material apreendido incluía 2,544 kg de maconha, 2,375 kg de pasta base de cocaína e 0,104 kg de cocaína. A encomenda, registrada com o número 3704, tinha como destinatária uma mulher que receberia o pacote em Santarém. A informação foi repassada ao setor de inteligência da Polícia Civil para investigação.

Pouco tempo depois, em outra embarcação, a cadela Ísis voltou a sinalizar positivamente para a presença de droga, desta vez no banheiro do segundo convés. Os agentes localizaram, no forro do cômodo, seis tabletes de entorpecentes: 3,040 kg de maconha e 3,317 kg de pasta base de cocaína. Por se tratar de uma área de livre acesso, não foi possível identificar o responsável pela droga.

Todo o material apreendido foi encaminhado para apresentação e registro pela equipe da Polícia Civil lotada na Base Candiru. As investigações continuam para identificar os envolvidos e a origem do entorpecente.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2025/15:06:07

