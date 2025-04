Pela primeira vez, pesquisadores filmam chimpanzés selvagens compartilhando frutas ‘alcoólicas’

Chimpanzés compartilhando frutas fermentadas, que contém álcool — Foto: Anna Bowland / Projeto Chimpanzé Cantanhez / Universidade de Exeter

Ainda não se sabe se os animais procuram álcool de forma deliberada e a razão por trás disso

Não são apenas os humanos que consomem álcool; animais também o fazem. Pela primeira vez, chimpanzés selvagens foram fotografados comendo e compartilhando fruta-pão africana fermentada, que comprovadamente contém a substância. As imagens foram capturadas por câmeras instaladas no Parque Nacional de Cantanhez, na Guiné-Bissau, por uma equipe de pesquisa liderada pela Universidade de Exeter, do Reino Unido.

“Para os humanos, sabemos que beber álcool leva à liberação de dopamina e endorfinas, resultando em sentimentos de felicidade e relaxamento. Também sabemos que compartilhar álcool – inclusive por meio de tradições como banquetes – ajuda a formar e fortalecer laços sociais”, disse Anna Bowland, do Centro de Ecologia e Conservação do Penryn Campus de Exeter.

