Banco do Brasil abre edital com 4.480 vagas no Pará e Brasil

As vagas são para todos os Estados do país com remuneração inicial de R$ 3.022,37

Um concurso é uma ótima oportunidade para ter estabilidade financeira. Com diversas vantagens e remunerações, o Banco do Brasil acaba de lançar um edital para vagas no cargo de escriturário.

No total são 4.480 vagas, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados do país e o Distrito Federal. A divisão das vagas é:

– 2 mil vagas para Escriturário / Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios em todas as Unidades da Federação;

– 240 vagas de Escriturário / Agente de Tecnologia, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI, para vagas somente no Distrito Federal.

No Pará, o concurso oferta 52 vagas imediatas e 44 para cagastro de reserva.

Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente, concede cesta alimentação no valor mensal de R$ 654,87.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Cesgranrio de 24 de junho a 28 de julho e têm valor de R$ 38,00.

