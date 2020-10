Polícia fecha cassino clandestino e detém 18 pessoas em Itaituba e Novo Progresso, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PM, em Novo Progresso, equipes realizavam incursões durante a operação ‘Barreira’ quando viram dois homens em atividade considerada suspeita, próximo à vicinal do km 8, do rio Jamaxim. Ao perceberem os policiais, os homens fugiram para uma área de mata. Durante buscas pelo local, os militares encontraram um rifle calibre 22.

De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam a informação de que uma residência no bairro Bom Remédio, em Itaituba, funcionava como cassino clandestino. Militares do 15º BPM partiram em diligência até o local e encontraram 18 pessoas aglomeradas, mesas de jogos e uma arma de fogo em um veículo que estava na propriedade.

Rifle apreendido durante operação em Novo Progresso, no PA — Foto: Polícia Militar do Pará

