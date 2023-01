Caixa paga Bolsa Família para beneficiários com número NIS de final 9; veja calendário de depósitos

Ciclo de pagamentos do Bolsa Família é definido pelo dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada titular — Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal; atualmente, valor médio mensal recebido pelas famílias é de R$ 614,21.

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (30) a parcela de janeiro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 9.

Os depósitos começaram no dia 18 de janeiro para quem tem NIS com final 1. Os demais beneficiários irão receber até o dia 31 de janeiro.

Quando começa a ser pago o adicional de R$ 150 por criança?

O benefício ainda não contará com os R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade prometidos pelo presidente Lula — e, por isso, ainda não é chamado oficialmente de “Bolsa Família” pelo governo.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a estimativa é que esse pagamento adicional só comece em março — quando o governo deve relançar o programa com o nome de “Novo Bolsa Família”.

Preciso trocar o cartão?

Não, os usuários não precisam trocar ou atualizar os cartões. Os mesmos cartões do Auxílio Brasil, nome adotado pelo governo anterior, seguem válidos para saques e movimentações, afirma o Ministério.

O valor vai aumentar?

Não. Até o momento será pago o valor mínimo de R$ 600 a cada família, de acordo com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado.

O Governo Federal pretende incluir o valor adicional de R$ 150 por cada criança de zero a seis anos em cada família a partir de março.

Como sei se tenho direito ao benefício?

É possível consultar a situação do benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil, pelo aplicativo Caixa Tem e pelo Atendimento Caixa por meio do telefone 111. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social pelo telefone 121.

O Auxílio Gás vai voltar?

O programa Auxílio Gás continuará durante o governo Lula, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). Como os pagamentos são realizados de forma bimestral, o benefício voltará a ser pago em fevereiro e seguirá correspondendo ao valor integral do botijão.

Os depósitos começam no dia 13 de fevereiro, e o primeiro grupo a receber será o das pessoas que têm o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. As transferências serão realizadas por meio da conta da Caixa dos titulares e seguirão o calendário do Bolsa Família. (Com informações do G1).

Jornal Folha do Progresso em 30/01/2023/08:13:15

