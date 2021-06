Caminhão carregado de madeira tomba na BR-010 no PA e motorista é preso por embriaguez

Caminhão carregado de madeira tomba em Aurora do Pará. — Foto: Reprodução

Acidente ocorreu em trecho no município de Aurora do Pará, nordeste do estado.

Um caminhão carregado de madeira tombou nesta quinta na rod. BR-010, no KM 246, trecho localizado no município de Aurora do Pará, nordeste do estado. O motorista foi preso pelo crime de embriaguez ao volante.

De acordo com testemunhas, além do motorista, a esposa e a filha dele estava no veículo. Ninguém ficou ferido.

O acidente teria sido provocado pelo estouro de um dos pneus enquanto o caminhão passava por uma ponte, até que o motorista perdeu o controle da direção por volta das 16h50.

O acidente foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que informou que um laudo pericial, com prazo de cinco dias para ser concluído, deve apontar as causas do acidente.

Por G1 PA — Belém

03/06/2021 20h56

