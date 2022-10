Homem é preso após agredir e tentar estuprar companheira, em Santarém

(Foto:Reprodução) – A jovem de 23 anos, Sara Alves da Costa, viveu momentos de terror nas mãos do companheiro Pedro Luis Carvalho, 28 anos, na madrugada de quinta-feira (13), por volta de 2h30, em Santarém.

Com sinais visíveis de violência sofridas, principalmente no rosto, nos relatou que as agressões iniciaram ainda em um bar situado na área comercial da cidade e se estenderam para o apartamento, onde moravam juntos.

Segundo ela, o companheiro iniciou com empurrões e puxões pelo braço após sentir ciúmes de um ambulante, a qual teria trocado algumas palavras no local. Em seguida, foram para o AP e lá, além da continuidade das agressões, tentou manter relação sexual forçada.

Na tentativa de se desvencilhar da sessão de horror, fingiu aceitar e pediu para que ele tomasse banho, momento em que aproveitou a oportunidade para fugir e pedir ajuda aos vizinhos. Pedro foi atrás e novamente a agrediu, a enforcando e batendo na frente de moradores, que conseguiram impedir que o pior acontecesse.

Sara foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida ao Hospital Municipal. Já o suspeito, foi preso em flagrante e enquadrado no crime de tentativa de feminicídio. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 14/10/2022/15:26:43

