Caminhão colidi com moto e pega fogo na rodovia BR 163 em Caracol

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta no final da tarde deste domingo(26), resultou na morte de uma pessoa, caminhão pega fogo. O acidente aconteceu na rodovia BR-163, nas proximidades do distrito de Caracol no município de Trairão.

(Não temos informações (nome e idade) sobre a vitima)

“Conforme informação o motorista do caminhão estava com carga de óleo de cozinha e tinha como destino a cidade de Santarém”.

Depois do acidente (colisão) o motociclista e a moto , ficaram imprensados em baixo do caminhão, a moto pegou fogo e queimou o caminhão. Conforme testemunhas, o motociclista trafegava em via contraria, colidiu de frente , o motorista prestou socorro à vítima, ajudou retirar do fogo. O motociclista morreu no local. O motorista foi encaminhado por populares até a cidade de Trairão, para prestar esclarecimento há policia.

*Esta matéria foi atualizada com informações (Versão) de testemunhas no local do acidente via áudio e mensagens ao Jornal Folha do Progresso.

Atualizado às 11:41:37 do dia 17 de Agosto de 2020.

Assista ao Vídeo;

