Caminhão com mais de meio milhão em parabólica é apreendido

A carga apreendida está avaliada em R$ 604.695,00 | (Foto:Divulgação )

Dois veículos foram localizados e apreendidas com 5.200 antenas parabólicas sem nota fiscal no Pará; confira!

Dois caminhões-baú vindos de Manaus, AM, com destino a São Paulo (SP), foram parados pela fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa), na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, na rodovia BR-010, município de Dom Eliseu, no nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, no sábado (23). Os veículos foram localizados e apreendidas 5.200 antenas parabólicas transportadas sem nota fiscal. O valor da carga é de R$ 604.695,00. A empresa já havia sido autuada há alguns meses transportando receptores.

TELEFONIAS MÓVEL

A Prodepa reúne nesta terça-feira, na sede da empresa, com representantes da Comissão das 3 maiores operadoras de telefonias móvel que atuam no Estado (Vivo, Tim e Claro) para tratar de parcerias para otimizar a conexão com vistas à realização da COP 30 daqui a pouco mais de 2 anos na capital. Na mesa de discussão o Estado apontará os principais gargalos de conexão na capital e região metropolitana e se colocará à disposição para auxiliar na solução desses problemas através da estrutura de rede de estados já existente. Será a primeira de várias reuniões que serão realizadas até a realização do evento.

ANTIRRACISTA

Com o objetivo de potencializar o enfrentamento ao racismo dentro das escolas municipais, a Secretária Municipal de Educação (Semec) desenvolve o projeto piloto “Escolas Antirracistas” em 8 unidades escolares da rede municipal, uma em cada distrito da cidade. O projeto acompanha e assessora as escolas, desde a elaboração de Plano de Ação para ser desenvolvido no decorrer do ano letivo e discutirem o racismo dentro da comunidade escolar. Essas estratégias são pensadas diferentemente para cada unidade de ensino, levando em consideração a realidade e o contexto que estão inseridas.

CONCURSO

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), realizou neste domingo (24), as provas para o concurso público C-220 da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), destinado ao provimento de vagas em cargos efetivos de níveis médio e superior. Cerca de 40mil pessoas fizeram as provas para nível médio e nível superior. O certame oferta 315 vagas, mais cadastro reserva, sendo 145 para nível médio e 170 para nível superior, ambas com cadastro reserva.

PROTAGONISMO

A Petrobrás solicitou licença para iniciar o estudo de prospecção e o Ibama rejeitou o pedido, alegando falhas no processo de contingenciamento. O Ministério Público e AMPEP defendem que o tema é de grande relevância para a sociedade amazônica, paraense e do Brasil, mas o povo dessas ainda está excluído do debate e sem acesso às informações o que impede que manifestem sua opinião. “Essa questão pode trazer muita riqueza, geração e renda e empregos aqui para o Pará e para a Amazônia. Precisamos conhecer e participar desse debate para tomarmos uma decisão consciente.”, destaca o promotor Hélio Rubens, que coordena o evento.

INCLUSÃO

A Semec, em parceria com o Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia (CEAMAZON) da UFPA, vai transformar aparelhos de TV Box irregulares apreendidos pela Receita Federal em computadores para as escolas municipais. O objetivo é disponibilizar o acesso a softwares educacionais e à navegação na internet para todos os estudantes, promovendo a inclusão digital e disponibilizando o acesso a softwares de programação. A primeira etapa do programa está marcada pra iniciar mês que vem em três escolas da ilha do Combu.

LINHA DIRETA

A prefeitura promoveu um curso de Planejamento de Cardápio, na Ilha do Combu, para preparar a cidade para receber a COP-30, em 2025. O curso ofereceu 20 vagas a donos e funcionários de restaurantes da ilha. Os resultados do curso poderão ser conhecidos no 6º Festival Gastronomia das Ilhas que acontece dias 11 e 12/11 na ilha.

A Fundação Hemopa encerrou, no sábado a campanha de doação de sangue no município de Igarapé-Miri. O evento, em parceria com a prefeitura da cidade, atingiu 356 doações de bolsas de sangue que deve beneficiar 1.424 pacientes da rede hospitalar pública e privada do Pará.

Com o Círio de Nazaré se aproximando a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), está concluindo a revitalização do calçamento da praça Santuário de Nazaré, que havia sido danificado pela queda e retirada da samaumeira centenária que existia no local.

A Corregedoria-Geral de Justiça e Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, realizará o I Encontro Estadual de Adoção Internacional do Estado do Pará. O evento será promovido pela Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará (EJPA) no dia 10 no Tribunal de Justiça do Estado.

A Diretoria de Procissões da Festa de Nazaré apresenta amanhã à noite no Centro Social de Nazaré o plano de ações das procissões deste ano aos órgãos envolvidos na segurança, atendimento médico e organização geral. O roteiro mostrará o percurso, alterações, tempo estimado, entre outros.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2023/11:13:28

