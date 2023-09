Homem morre afogado tentando salvar garrafa de bebida alcoólica no MT

(Foto:Reprodução) – Um homem de 49 anos, identificado como Claudecir dos Santos morreu na tarde deste sábado (23), após se afogar nas águas do rio Lira, em Sorriso (400 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Militar, Claudecir estava fazendo uso de bebida alcoólica nas margens do rio e em determinado momento entrou na água para tentar pegar uma garrafa da bebida, que teria caído no rio.

Claudecir porém afundou e não conseguiu mais retornar à superfície.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu no local. Os bombeiros imediatamente realizaram mergulhos de busca pelo rio e pouco tempo depois conseguiram localizar o corpo de Claudecir, que já estava sem vida, entre galhos em uma margem do rio próximo ao ponto do desaparecimento.

A Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas e estiveram presentes no local para as devidas providências.

O velório de Claudecir está sendo realizado na Capela Mortuária do município e será sepultado às 15:00h no Cemitério Municipal.

Fonte: tvnoticias/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2023/11:16:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...