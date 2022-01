Polícia identifica vítimas de acidente no Pará; mortes sobem para 4

Tragédia ocorreu após dois veículos colidirem frontalmente, depois que um deles invadiu a pista do outro – (Foto:

Subiram para quatro as mortes em um acidente ocorrido na BR-010, no sudeste paraense. As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como Dhyemson Souza Luiz, Jéssica Cazuza Assis, Jânison Luiz Assis da Silva e Celize Soares Lima. A colisão que terminou em tragédia ocorreu por volta das 7h45 da manhã desta terça-feira (4), a 15 quilômetros de Ulianópolis, no sentido Paragominas.

O caso ocorreu após dois veículos colidirem frontalmente: um carro branco, modelo Hyundai HB20 e um veículo vinho modelo Honda HR-V. Segundo detalhou a 7ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) – Superintendência Regional/CAPIM, o impacto da colisão matou todos os ocupantes do automóvel branco, conduzido por Dhyemson. Jéssica e Jânison também vieram a óbito. (A informação é do O Liberal)

Já no outro veículo, apenas Celize morreu. No carro, seguiam também Eliezer de Sousa Coelho Neto, que conduzia o veículo, Eliezer de Sousa Coelho Filho, Waleshka Mariana Soares Lima Coelho, Waléria Mariana Soares Lima Coelho.

Ainda conforme a Polícia Civil, testemunhas relataram que tudo aconteceu depois que um veículo invadiu a pista do outro. Eliezer seguia consciente, no sentido Paragominas, quando foi surpreendido por Dhyemson na contramão. A colisão foi inevitável.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar dois corpos que estavam presos nas ferragens do veículo HB20. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local e realizaram os levantamentos do local do acidente e removeram o veículo HR-V, que estava obstruindo parte da via.

Os sobreviventes foram encaminhados para o Hospital Municipal de Ulianópolis e posteriormente conduzidos para unidades hospitalares de Paragominas.

Os cadáveres foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). Já os automóveis foram encaminhados até a delegacia da cidade.

