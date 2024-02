Crianças escapam de fogo que destruiu ônibus escolar em Santarém-Pará

(Foto: Reprodução)- Na manhã desta terça-feira (27), um ônibus escolar pegou fogo na comunidade João Pereira, mais conhecida como JP, na região do Planalto da Rodovia Santarém Curuá-Una (PA 370), aproximadamente 25 km distante de Santarém.

Segundo informações iniciais, o motorista estava a caminho de buscar crianças na escola, quando o pneu acabou estourando, avançou mais uns 20 metros e em seguida foi destruído pelas chamas. Ninguém saiu ferido.

“Vinha pegar as crianças, ainda bem que as crianças não embarcaram. Quando o motorista se deparou com o fogo debaixo do ônibus, correu e explodiu, ainda caiu dentro do campo. E se tivesse criança dentro? Ia acontecer uma tragédia, que a porta tava trancada”, disse Francisco Ferreira Neves, morador e tio de um aluno.

Os moradores da comunidade ressaltaram ainda que o ônibus disponibilizado é precário e situações semelhantes já ocorreram outras vezes, colocando em risco a vida dos alunos. À nossa reportagem, os moradores externaram toda sua indignação em busca de melhorias para a educação e segurança das crianças.

Nota de posicionamento

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) que por meio de nota informou que a frota de veículos é terceirizada. Acompanhe na íntegra:

“A Secretaria de Educação (Semed) informa que o ônibus envolvido no ocorrido não é parte da frota própria da Secretaria. Trata-se de um ônibus de empresa terceirizada, que presta serviço para a Semed. Logo, a manutenção do veículo é por conta da empresa contratada, responsável pela rota nas comunidade JP e São Raimundo da Palestina, no planalto santareno.

No momento do ocorrido não havia alunos no interior do veículo, houve apenas danos materiais. A Secretaria informa ainda que já está programada a entrega de um ônibus novo adquirido através do Programa Caminho da Escola.

A Semed lamenta o ocorrido e, em breve, encaminhará um novo ônibus da frota própria para atender a referida rota”.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/02/2024/18:06:58

