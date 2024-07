Caminhonete atinge estabelecimento após colisão com outro veículo, em Itaituba

(Foto: Reprodução)- Acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (02) na 11ª rua com Travessa Justo Chermont. Segundo informações de testemunhas, o motorista da caminhonete foi levado para o hospital.

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na tarde desta terça-feira (2) na 11ª rua com Travessa Justo Chermont, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, uma caminhonete Toyota SW4 na cor branca colidiu com um veículo Volkswagen Gol na cor verde. Após o impacto, a caminhonete atingiu um estabelecimento na esquina.

Relatos de testemunhas indicam que o motorista da caminhonete precisou ser levado ao hospital. O acidente também resultou em danos materiais.

Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos ou sobre as circunstâncias exatas que levaram ao acidente.

