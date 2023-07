Caminhonete capota em Mato Grosso e três pessoas morrem

O acidente com uma caminhonete S-10 ocorreu neste sábado na rodovia estadual MT-244, próximo ao município de Nova Brasilândia (200 km de Cuiabá). O veículo acabou pegando fogo. Duas mulheres e um homem faleceram, sendo dois deles carbonizados.

Só Notícias apurou que uma das vítimas é Jane Bassanese, moradora de Campo Verde. As demais estão sendo identificadas. O motorista da caminhonete está hospitalizado e não há confirmação se seu estado estaria grave.

A caminhonete parou fora da rodovia e ficou totalmente destruída. Bombeiros socorreram as vítimas e apagaram as chamas. As causas do acidente estão sendo apuradas.

A Polícia Civil confirma que havia seis ocupantes, quatro foram socorridos, sendo três para Campo Verde e um para cidade de Nova Brasilândia, onde uma faleceu na ambulância, durante o percurso.

A Politec analisou o local do acidente e enviará laudo à delegacia de Polícia Civil apontando as prováveis causas.

No Nortão, na MT-140, entre Santa Carmem e Vera (80 quilômetros de Sinop) um jovem morreu em acidente com veículo. Em Guarantã do Norte (200 km de Sinop), uma mulher morreu em acidente no final de semana. Na BR-163 em Sinop uma carreta carregada com grãos tombou e, próximo a Itaúba, um caminhão saiu da pista e tombou.

