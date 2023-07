Cuiabá goleia Santos no Brasileiro e se afasta da zona de rebaixamento

O Cuiabá venceu o Santos, por 3 a 0, esta noite, durante a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, garantindo o distanciamento do Z4. A partida foi disputada na Arena Pantanal, na capital do Estado. Com o resultado, o Cuiabá vai a 18 pontos e passa a rivalizar a 12ª colocação com o Cruzeiro (mesma pontuação).

Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o atacante do dourado, Iury Castilho, tentou passe longo para Deyverson, mas João Paulo faz a proteção e a bola saiu pela linha de fundo. O camisa 10, Ceppelini, cobrou escanteio pelo Cuiabá, aos 21 minutos, e a zaga do Santos afastou. Na sequência, Rikelme jogou a bola na área e Messias conseguiu cortar o passe.

A bola voltou a cair nos pés de Ceppelini, que tentou mais um cruzamento, mas a defesa santista levou a melhor. Aos 26 minutos da partida, o volante Ranieli criou oportunidade em lindo passe para Jonathan Cafu, que recebeu na entrada da área. Porém o camisa 12 do Santos, Gabriel Inocêncio, chegou para travar a finalização da jogada.

Já aos 44 minutos, foi a vez do peixe atacar, com passe do meia Lucas Lima para o atacante Marcos Leonardo, que recebeu dentro da área e finalizou. O capitão do Cuiabá faz a defesa. Os jogadores tentaram novamente, aos 48 minutos, dessa vez com cabeceio de Marcos, que voltou a ser bloqueado pelo goleiro Walter.

O primeiro gol foi marcado aos 7 minutos do segundo tempo, pelo camisa 16, Deyverson, que subiu entre Messias e Joaquim para cabecear sobre João, balançando as redes do Santos (1 a 0). Denilson ampliou pelo Dourado, aos 29 minutos, finalizando com perfeição no canto esquerdo do goleiro João Paulo (2 a 0).

Rikelme conseguiu o terceiro, aos 40 minutos, após Isidro Pitta desviar para trás e ficar ficar sozinho com a bola. O lateral soltou a bomba e marcou mais um para o time cuiabano. O jogador do Cuiabá, Emerson Ramon, ainda se lançou pela direita e arrisca mais um chute, aos 50 minutos, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Fonte: Só Notícias/Guilherme Araújo (foto: Raul Barreta/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/08:30:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...