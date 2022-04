Caminhonete roubada em Pernambuco é recuperada em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Policiais rodoviários recuperaram uma caminhonete de luxo, na BR163, escondida em um galpão. O veículo é um modelo semelhante a esse, e estava escondido em um galpão.

A PRF chegou até o local após uma denúncia. A informação era que um veículo com placa adulterada estaria em um galpão no km 5, na BR163 já em Itaituba. Após checar a informação, os policiais encontraram a caminhonete e fizeram a vistoria no chassi. (As informações são do Confirma Notícia).

Com registro de roubo na cidade de Taquaritinga do Norte, Pernambuco, o veículo entrou no sistema em abril de 2020, e acabou encontrado a quase 3 mil km do local do crime, em Itaituba, região Sudoeste do Pará. Modelo 2019/2020, a caminhonete que pode chegar a R$214 mil reais no mercado, foi apreendida. Ninguém foi encontrado no local.

Segundo dados da polícia rodoviária federal, em 2021 foram recuperados 1116 veículos com registro de roubo e furto nas rodovias federais que cortam do estado do Pará. Em março desse ano a PRF divulgou um levantamento das ações realizadas pela delegacia de Santarém, regional que compõe a unidade de Itaituba, e mostrou que em seis anos de trabalho na região foram recuperados 300 veículos.

