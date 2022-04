Garimpeiro conhecido como ‘Boca Rica’ é assassinado e tem ouro roubado em área de garimpo ilegal

Um garimpeiro identificado como Raimundo Ivanildo Castro de Almada, de 59 anos, conhecido como “Boca Rica”, foi assassinado e teve o ouro roubado em uma região de garimpo ilegal, em Roraima. A família comunicou a morte dele à Polícia Civil na segunda-feira (25).

O relato é que Boca Rica foi assassinado a facadas e, em seguida, o suspeito fugiu com o ouro da vítima. O corpo foi encontrado por outros garimpeiros e transportado até Boa Vista em um helicóptero, ainda na segunda.

O garimpeiro costumava aparecer em fotos ostentando pulseiras, cordões feitos de correntes grossas e até dentes dourados.

Em nota, a Civil informou que o crime ocorreu em uma região de garimpo, no município de Alto Alegre, cujo nome não foi informado. O crime é investigado.

A família de Raimundo Ivanildo disse ao g1 que ele tinha como única ocupação a extração e venda de ouro em Roraima. Não há garimpos legalizados no estado.

Raimundo Ivanildo era natural de Santarém, no Pará. Ele chegou a concorrer nas eleições de 2006 ao cargo de deputado estadual pelo estado do Amapá, no entanto, não foi eleito. A família informou que ele era conhecido entre os garimpeiros e que o corpo deve ser enterrado em Macapá (AP).

Conforme a Civil, o corpo do garimpeiro segue no Instituto de Medicina Legal (IML) e, após a realização de exames periciais, será liberado aos familiares. (As informações são do G1 Roraima).

Jornal Folha do Progresso em 28/04/2022/16:06:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...