Candidato a vice-prefeito de Goianésia do Pará morre após complicações de AVC

Foto: Reprodução | Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu às complicações do quadro e veio a óbito.

Faleceu nesta sexta-feira (13), Ivanildo do Rego Lima, de 45 anos, candidato a vice-prefeito da cidade de Goianésia do Pará, sudeste do estado, que integrava a chapa encabeçada por Russinho, do partido União Brasil. Ivanildo estava internado no Hospital Regional de Tucuruí (HRT), após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) nos últimos dias. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu às complicações do quadro e veio a óbito.

Em nota divulgada nas redes sociais, o candidato a prefeito Russinho lamentou profundamente a perda do companheiro de chapa, destacando que Ivanildo era um homem de princípios sólidos e um defensor incansável do progresso da comunidade. Segundo Russinho, ele foi um exemplo de dedicação à luta por um futuro melhor para todos os cidadãos de Goianésia do Pará.

O velório de Ivanildo será realizado no Ginásio Poliesportivo Leandro Martins, com início marcado para esta sexta-feira (13), às 7h. O sepultamento está previsto para ocorrer no dia seguinte, sábado (14), às 8h, no Cemitério São João Batista. A morte do político comoveu a cidade e deixou um legado de compromisso com o desenvolvimento local.

