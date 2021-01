Cantor Genival Lacerda morre vítima da Covid-19

(Foto: Reprodução / Internet) – Músico, que tinha 89 anos, estava internado em estado grave desde o dia 30 de novembro

O Brasil perdeu nesta quinta-feira (7) mais um grande artistta devido às complicações causadas pela Covid-19. O cantor Genival Lacerda, que tinha 89 anos, morreu nesta manhã por conta da doença.

Ele estava internado em estado grave desde o dia 30 de novembro. A morte foi confirmada pelo filho do artista, Genival Lacerda Filho.

Com uma mensagem em seu perfil no Instagram, o filho do cantor, Genival Lacerda Filho, revelou a informação no começo da manhã desta quinta-feira. “Painho faleceu”, disse em seus stories.

Em meados de maio, o cantor já tinha passado pelo hospital e sido internado após sofrer um AVC.

