Cantor sertanejo é achado morto em Minas Gerais

(Foto:© Divulgação) – O cantor sertanejo Giovanne Salles foi achado sem vida, na madrugada desta segunda-feira (27), no bairro de Jardinópolis, zona oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o “G1”, o artista estava dentro de um carro, no banco do motorista, quando foi encontrado pela polícia militar, acionada por pessoas que passavam pelo local.

O veículo estava parado no meio da via, com o rapaz imóvel e com sangramentos no nariz e na boca.

Ao chegarem por lá, as autoridades não encontraram sinais de violência ou roubo. Inclusive, os instrumentos usados pelo cantor sertanejo em suas apresentações ainda estavam dentro do automóvel.

O corpo agora passará por uma avaliação no IML – Instituto Médico Legal – para que a causa do falecimento seja identificada.

No entanto, ainda de acordo com o “G1”, os militares destacaram que existem indícios de que Giovanne Salles tenha sofrido uma overdose. Três pinos de cocaína teriam sido achados dentro de um sapatos do rapaz.

