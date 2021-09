Motorista atropela propositalmente pai e filho,em Belém – Vídeo

Motorista atropela propositalmente pai e filho na Passagem Arame, no bairro da Pedreira, Motorista atropela propositalmente pai e filho . O acidente covarde foi registrado por câmeras de segurança ontem a noite (26/09/21).

Assista

Motorista atropela propositalmente pai e filho na Passagem Arame, no bairro da Pedreira, em Belém. O acidente covarde foi registrado por câmeras de segurança ontem a noite. Todos os detalhes no Jl1. Comente usando a hashtag #VcnoJl1 pic.twitter.com/LWghZ55gD9 — JL1 – TV Liberal (@JL1edicao) September 27, 2021

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM O LIBERAL BELÉM

