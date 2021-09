Publicação Nº 467/2021 – F T VARGAS EIRELLI

F T VARGAS EIRELLI devidamente inscrita no CNPJ nº 37.502.344/0002-90 torna público que requereu junto à SEMMA-NP, através do protocolo Nº 1355/2021, a Licença Ambiental Simplifica para sua empresa situada na Rua Altamira s/n, no bairro Cristo rei no município de Novo Progresso, para sua atividade.

