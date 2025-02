Cantora denuncia Ximbinha por assédio sexual e desabafa: ‘Se aproveitou do meu sonho’

(Foto: Reprodução) – Jéssica e Ximbinha Crédito:

Jéssica detalhou o comportamento criminoso do guitarrista nos últimos anos

Em entrevista ao portal Leo Dias nesta segunda-feira (10), a cantora Jéssica Rodrigues denunciou os assédios que teria sofrido do guitarrista Ximbinha. Por conta do nível dos abusos, Jéssica decidiu abandonar a banda da qual fazia parte. Segundo ela, o artista a perseguia e fazia ligações insistentes, com tom obsceno, que se intensificaram quando ela começou a namorar.

Jéssica, que já trabalhou brevemente com Ximbinha em 2019, passou a integrar a banda dele em 2023. Foi justamente a partir dessa época que os abusos cometidos por ele se tornaram insustentáveis.

“Saí por tudo que aconteceu, fui perseguida, aconteceram uns assédios dentro do meu trabalho. Eu saí dia 30 de janeiro, mas já parecia que eu nem fazia mais parte da banda. Ele começou a me tirar da banda quando viu que não ia conseguir o que queria, porque todas as vezes que ele tentava alguma coisa eu desconversava, porque era meu trabalho eu queria estar bem ali e eu sempre tentava desconversar e quando ele viu que não ia acontecer, eles começaram a me tirar”, detalhou.

Ao portal Leo Dias, Wellington, namorado de Jéssica, revelou que os advogados de Ximbinha já responderam a notificação extrajudicial e se mostraram abertos a um acordo, no entanto a cantora não está aberta a negociações e pretende recorrer à Justiça para ter direito a indenização de R$ 10 milhões.

Jéssica ainda contou que o artista se aproveitou do seu desejo em ser uma cantora reconhecida nacionalmente. “Quando falaram que ia gravar o DVD comigo, que ia ser uma coisa nacional, esse tipo de coisa, e eu fiquei encantada, porque sempre foi meu sonho, né? Ainda mais do lado do Ximbinha, que era da banda Calypso, uma banda que eu admirava, que eu era fã, cresci ouvindo, que foi minha inspiração. Ele quis se aproveitar do meu sonho para se beneficiar”, disparou.

“Ele me ligava, dizia que estava no banheiro pensando em mim, aí você já sabe o que ele está fazendo, né? Me ligava de madrugada, não atendia, mandava mensagem… quando eu comecei a namorar foi que piorou, porque ele desmerecia, menosprezava o meu namorado, colocando adjetivos como como ‘batendo de a caboclo’, sempre se colocando acima dele para me fazer sentir mal e fazer eu enxergar ele maior, como: ‘Eu sou maioral’, ‘eu sou acima’, ‘eu sou…”, detalhou.

A cantora relata que os abusos aconteciam principalmente quando a mulher de Ximbinha, Karen, não estava presente. “Nas viagens que ela [Karen] não ia, ele perguntava: ‘Qual é o teu quarto? Posso dormir aí?’ e botava um coraçãozinho. Na frente dela ele era normal, mas sempre nas viagens quando ela não ia ele ficava com as gracinhas”, reforça.

Jéssica revelou que não teve coragem de contar à esposa de Ximbinha sobre o que estava acontecendo, pois, acreditava, que iriam ignorar suas denúncias e encobrir o caso para não prejudicar a imagem dele. “Embora eu tivesse prints para mostrar a ela e provar os assédios, eles iam dar um jeito de sumir com tudo para justamente não denegrir a imagem dele, porque eles têm negócios juntos”, diz.

Quando ainda era casado com Joelma, em 2015, Ximbinha foi denunciado por assédio sexual por sua enteada. A filha de Joelma expôs mensagens +18 que recebia do artista, além de relatar que “acordei com ele me apalpando”.

