Polícia encontra quase R$ 1 milhão dentro de carro em SP e casal não sabe explicar a origem do dinheiro

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/08/2022/08:05:53 com informações da Record TV

Primeiro, eles disseram que se tratava de dinheiro de um evento e, depois, que seria de um amigo. O homem tinha sido detido anteriomente com R$ 60 mil e, na época, também não soube explicar a origem do dinheiro.

A abordagem ocorreu porque a polícia desconfiou do veículo completamente fechado e com janelas escuras. Ao dar ordem de parada, os agentes notaram que o casal mostrou nervosismo.

– Um casal foi abordado em uma avenida de Pinheiros, nesta sexta-feira (19), na zona oeste de São Paulo e, no carro, a polícia encontrou no porta-malas notas que somavam quase R$ 1 milhão. A quantia estava dentro de mochilas e sacolas.

