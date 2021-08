Capotamento de carro na Transamazônica deixa quatro feridos

Veículo trafegava em alta velocidade no momento do acidente em Itaituba (Foto:Reprodução)

Um acidente grave ocorreu na rodovia BR-230, a Transamazônica, no Km 7, no Município de Itaituba, no Sudoeste do Pará, na tarde de domingo (15), resultando em quatro pessoas feridas. As vítimas foram encaminhadas às pressas para o Hospital Regional do Tapajós.

O fato se deu em frente à Fazenda do Valmir, em Itaituba. O condutor do veículo trafegava em alta velocidade na estrada, no sentido Fonte Azul, de acordo com relato de testemunhas. Daí que o veículo acabou capotando na pista e ficou parado no acostamento.

O motorista, identificado como Abraão Barroso da Silva Andrade, e demais ocupantes do carro estariam alcoolizados, segundo as primeiras informações sobre o acidente.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e da Rede Samu compareceram ao local do acidentes, para prestar atendimento às vítimas. De acordo com o Samu, o condutor foi arremessado para fora do veículo. Ele chegou a ser socorrido e estava com suspeita de trauma abdominal e fratura exposta no pé direito.

Uma das ocupantes do veículo, identificada como Clara Maciel Santos, recebeu pancada forte na região frontal e ficou desorientada, com dor nas pernas. As outras duas vítimas não foram identificadas, e nada foi informado sobre o estado de saúde delas. e nem foi informado estado de saúde das mesmas.

