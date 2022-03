Capturado no Pará após postagem em rede social

(Foto: Reprodução) — O delegado Augusto da Silva Leme e o escrivão Rodrigo, da delegacia de Polícia Civil da cidade de Bonito, nordeste paraense, conseguiram desativar uma “torre” de uma famigerada facção criminosa, ao prender Antonio Taylon da Costa Oliveira, na última quinta-feira (10).

Isso foi possível graças ao trabalho de investigação sobre um esquema de tráfico de drogas que culminou com a prisão do investigado que ainda estava na posse ilegal de uma arma de fogo.

O trabalho de investigação com o foco voltado a Antonio Taylon da Costa Oliveira começou depois que a Polícia Civil de Bonito recebeu informações de que ele andava armado protegendo sua “boca de fumo”, sendo considerado de extrema periculosidade.

A divulgação em uma rede social de Antonio Taylon da Costa Oliveira portando uma arma de fogo acendeu uma luz vermelha na Polícia Civil, que o prendeu.

Ao verificar seus antecedentes criminais, a Polícia Civil encontrou históricos de que o preso já respondeu pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio qualificado. Ele foi autuado em flagrante e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Por:Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...