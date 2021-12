Garimpeiro morador de Novo Progresso revê a família após mais de 40 anos longe de casa

Garimpeiro Osvaldo Pereira revê a família após mais de 40 anos longe de casa em Pio XII — Foto: Reprodução/TV Mirante

Osvaldo foi encontrado ao procurar (sem documentos) a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Novo Progresso (PA), que procurou através da Ação Social o cartório de Pio XII para realizar uma busca do Registro Civil e emitir uma segunda via da sua Certidão de Nascimento.

Um garimpeiro identificado como Osvaldo Pereira da Costa,55 anos, após mais de 40 anos longe de casa reencontrou a sua família em Pio XII, a 270 km de São Luís. Osvaldo Pereira, que vivia na cidade de Novo Progresso, situado no interior do estado do Pará, perdeu o contato com os parentes depois de fugir de casa com apenas 13 anos de idade.

Ele fugiu de casa para ir em busca de riqueza nos garimpos da região Norte. Antes de morar no Pará, Osvaldo morava com a sua família no Povoado Centro dos Torres, distante cerca de 10 km de Pio XII.

Foram mais de dois dias dentro de um ônibus para chegar até a sua terra natal, e mesmo assim o garimpeiro fez questão de ir primeiro agradecer ao tabelião do cartório que se empenhou na busca pelo registro dele. Para Marcos Thadeus Nascimento, tabelião de Pio XII, foi gratificante ajudar o garimpeiro. “A gente percebe que ele tá muito feliz e tá podendo tirar os seus documentos, revendo a sua família e pra mim isto foi muito importante”.

Do cartório, ele e o seu irmão, o comerciante Raimundo Pereira Costa, seguiram direto para a casa da mãe. A mãe dele, Neri Miguel Pereira, permanecia sentada na porta de casa. Emocionados, mãe e filho se abraçaram como não faziam há décadas.

Jornal Folha do Progresso com informações do G1 MA

