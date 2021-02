Carreta tomba em ponte do Rio São Jorge na BR-163

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O motorista (não identificado) , seguia pela rodovia BR 163 , no sentido Mato Grosso a Mirititiuba, quando perdeu controle do veículo e tombou. Testemunhas afirmam que o caminhão tombou antes da ponte aproximadamente 50 metros e atravessou a ponte tombada até parar.

Carreta carregada com soja seguia para Miritituba, (80 km de Novo Progresso) tombou na noite desta quarta-feira (10) na ponte do rio São Jorge próximo a comunidade de Riozinho das Arraias (no município de Novo Progresso Pará.

