Carro com família de Uruará é atingido por veículo conduzido por jovem não habilitado

Acidente no cruzamento da Sérgio Henn com avenida Anísio Chaves, em Santarém, no PA — Foto: Reprodução/Redes sociais

Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1), mas até o fim da tarde não havia sido registrado na delegacia.

Uma família moradora do município de Uruará, sudoeste do Pará, passou por um grande susto na madrugada desta segunda-feira (1), quando o veículo no qual trafegava foi atingido em cheio por outro carro no cruzamento das avenidas Anísio Chaves e Sérgio Henn, no bairro Aeroporto Velho, em Santarém, região oeste.

De acordo com testemunhas, o condutor do veículo que causou o acidente é um jovem de 18 anos que ainda não é habilitado e apresentada sinais de embriaguez.

Até o fim da tarde desta segunda-feira, o caso ainda não havia sido registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A família que teve o carro bastante avariado na batida veio a Santarém para consulta médica. Após a colisão, ainda muito nervosos, um casal e uma criança de apenas um ano foram socorridos pelo Samu e levados ao Hospital Municipal.

Quadro clínico das vítimas

Por meio de nota, o Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) informou que recebeu na madrugada de hoje, três vítimas de acidente de trânsito.

E. de M. A., 1 ano, foi atendida pelo médico plantonista e encaminhada a enfermaria pediátrica, onde passou por avaliação com o especialista. Após o exame de Raio-X a paciente foi diagnosticada com uma fratura no braço esquerdo. Foi realizada imobilização e a criança ficará aos cuidados da clínica pediátrica, sendo também acompanhada pela especialidade da ortopedia. A paciente apresenta quadro clínico estável.

Ainda de acordo com a nota, a mãe da criança, 37 anos e o pai, de 45, tiveram apenas ferimentos leves. Foram atendidos pelo médico plantonista, passaram por exame de Raio-X e após avaliação do especialista receberam alta médica.

Por G1 Santarém — PA

