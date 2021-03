Durante revista, PRF flagra condutor de caminhão com cartela de droga sintética na BR-230, em Itaituba

Homem que conduzia caminhão foi flagrado com cartela de anfetaminas no bolso, na BR-230 — Foto: PRF/Divulgação

Cartela de comprimidos inibidores do sono foi encontrada no bolso da roupa do condutor do veículo.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da 5ª delegacia de Santarém, no oeste do Pará, em abordagem a veículo na BR-230, em Itaituba, encontrou após revista a um condutor, uma cartela de comprimidos de anfetamina – droga sintética que estimula o sistema nervoso aumentando o estado de alerta.

O flagrante foi feito na manhã desta segunda-feira (1º) enquanto o condutor do veículo tentava realizar uma manobra e acabou obstruindo a passagem na via.

Segundo a PRF, ao questionar o condutor sobre o ocorrido, os policiais perceberam que o homem se encontrava com visíveis sinais de alteração psicomotora. Motivo pelo qual a equipe realizou a revista, e acabou encontrando em um dos bolsos da roupa a cartela com 10 comprimidos da droga sintética.

O homem e os comprimidos apreendidos foram apresentados à Polícia Civil de Itaituba, para os procedimentos cabíveis.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...