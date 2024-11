Casa da Cultura recebe oficina de fotografia e palestra sobre arte e cultura com a juventude

Com uma programação gratuita, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II (Foto:Divulgação)



Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale. org

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. É um espaço artístico e cultural aberto à comunidade que oferece, gratuitamente, atividades e eventos à população, beneficiando pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Seu compromisso é incentivar, através da arte e da cultura, o conhecimento da população sobre as características da região por meio de iniciativas que utilizem conteúdos relacionados à identidade cultural do território.

Quando? Oficina nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no horário das 19h às 22h, e palestra no dia 7 de novembro, às 19 horas

A palestra também destacará o papel do empreendedorismo cultural e como projetos artísticos podem gerar impacto social e econômico, com olhar especial nas políticas públicas voltadas ao sudeste do Pará. A atividade é, ainda, uma oportunidade para refletir sobre o potencial transformador da dança na vida dos jovens e na construção de novas perspectivas culturais. Para participar é necessário ter a partir de 15 anos e mais informações podem ser obtidas no número (94) 99160-8186. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás está localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

No dia 7 de novembro, às 19h, será a vez do coreógrafo e educador, Cristiano Radan, conduzir a palestra “Arte e Cultura com a juventude, na juventude. O olhar empreendedor na Dança”, destacando a importância da dança como expressão cultural e ferramenta de transformação para os jovens em ambientes urbanos e rurais. O encontro abordará a história da dança e sua conexão com o desenvolvimento social, enfatizando como a arte pode fornecer aos adolescentes um caminho para o autoconhecimento, a autonomia e a independência financeira.

Durante o curso, os participantes aprenderão técnicas de fotografia em estúdio e terão a oportunidade única de capturar a essência de personalidades e expressões culturais com foco de retratar ícones da cultura local. O resultado dessa experiência culminará em uma exposição fotográfica intitulada “Identidade: Nossa Arte, Nossa Gente!” que celebrará a diversidade e o talento de Canaã dos Carajás. A mostra será aberta no dia 19 de novembro, às 14 horas, e promete destacar o olhar sensível dos alunos e a riqueza cultural presente na região.

A cidade de Canaã dos Carajás, no sudeste do Estado, receberá nos dias 4, 5 e 6 de novembro, no horário das 19h às 22h, a oficina de fotografia em estúdio que será ministrada pelo diretor artístico da CasaLab Hub Criativo, Ivan Oliveira. Para participar, a pessoa interessada deve inscrever-se, ligando ou enviando mensagem para o número de telefone (94) 99220-3451. Direcionada para o público a partir de 18 anos, a oficina é uma excelente oportunidade para quem deseja aprender sobre o universo da fotografia.

