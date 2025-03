Casa do Construtor busca investidores no Pará e promove evento online para interessados

Rio Claro, abril de 2025 – O Pará, um dos estados com maior crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, se tornou um território estratégico para a expansão de negócios. Com investimentos robustos em infraestrutura, mineração e agronegócio, a região apresenta oportunidades promissoras para empreendedores que desejam investir em um setor em constante evolução. Atenta a esse cenário favorável, a Casa do Construtor, maior rede de locação de equipamentos para construção civil da América Latina, busca investidores para expandir sua atuação em Itaituba, Rurópolis e Uruará.

Para apresentar as oportunidades de negócio nessas cidades, a Rede promoverá um evento online no dia 4º de abril, das 10h às 16h. Se inscreva: https://negocios.casadoconstrutor.com/sc02. Durante a transmissão, especialistas da Casa do Construtor explicarão o modelo de franquia, os diferenciais do setor de locação de equipamentos e os motivos que fazem do Pará um dos melhores locais para investir no momento.

Com um PIB superior a R$ 200 bilhões, o Pará tem se consolidado como um dos estados mais dinâmicos do país. O crescimento vem impulsionado por grandes projetos de infraestrutura, expansão urbana e desenvolvimento da indústria e do comércio. Além disso, cidades como Itaituba, Rurópolis e Uruará se destacam pelo avanço do agronegócio e pela demanda crescente por serviços que facilitem a execução de obras e melhorias urbanas.

Itaituba: Com mais de 123 mil habitantes, a cidade é um importante polo de desenvolvimento no oeste do estado, especialmente devido à sua localização estratégica na BR-230 (Transamazônica) e ao seu crescimento impulsionado pela mineração e pelo comércio. O município tem uma demanda crescente por locação de equipamentos, tanto para grandes obras quanto para projetos residenciais.

Rurópolis: Com cerca de 51 mil habitantes, o município tem se destacado na produção agropecuária e no comércio local. O crescimento da infraestrutura viária e habitacional tem aumentado a procura por soluções para construção e manutenção, tornando o setor de locação de equipamentos uma necessidade emergente na região.

Uruará: Com aproximadamente 45 mil habitantes, Uruará tem sua economia baseada na agricultura e na extração de madeira. O município vem recebendo novos investimentos e se modernizando, criando um ambiente propício para negócios que ofereçam soluções eficientes para o setor da construção civil.

A chegada da Casa do Construtor nessas cidades visa atender essa crescente demanda, oferecendo um modelo de negócio estruturado e altamente rentável para investidores que desejam entrar no mercado de locação de equipamentos.

Por que investir na Casa do Construtor?

Com mais de 760 unidades no Brasil e no exterior, a Casa do Construtor se consolidou como a principal referência no setor de locação de equipamentos. A Rede oferece um portfólio com mais de 90 tipos de máquinas e ferramentas, desde betoneiras, compactadores de solo e geradores, até equipamentos menores, como furadeiras e aparadores de grama.

O modelo de negócios da franquia se destaca por ser altamente rentável, com margens que podem chegar a 40%, superando a média de outros segmentos do franchising. Além disso, os investidores contam com suporte completo da franqueadora, incluindo:

Treinamentos contínuos pela Universidade Corporativa, capacitando a equipe para oferecer o melhor atendimento;

Apoio em Gestão de Ativos, Marketing, Jurídico e Tecnologia, garantindo eficiência operacional;

Estudo de mercado e exclusividade territorial, permitindo que o franqueado atue em uma área de grande potencial sem concorrência da própria Rede.

“A expansão da Casa do Construtor no Pará faz parte da nossa estratégia de crescimento nacional, levando soluções acessíveis e eficientes para diferentes regiões do Brasil. Com cidades em crescimento e poucas opções no setor de locação de equipamentos, os investidores terão um território de alto potencial para explorar”, destaca Diego Schiano, diretor de Expansão Nacional da Rede.

Como participar do evento online?

O evento online acontece no dia 4º de abril, das 10h às 16h, com transmissão ao vivo. Se inscreva: https://negocios.casadoconstrutor.com/sc02. Durante a programação, os especialistas da Casa do Construtor estarão disponíveis para esclarecer dúvidas, apresentar os benefícios do modelo de franquia e mostrar como os investidores podem se tornar parte da Rede e aproveitar as oportunidades do mercado paraense.

A Casa do Construtor segue ampliando sua presença no Norte do Brasil e convida empreendedores a conhecerem um modelo de negócios seguro, inovador e altamente lucrativo. O futuro da construção civil passa pela locação de equipamentos – e essa pode ser a sua oportunidade de fazer parte desse crescimento

Casa do Construtor

Fundada em 1993, a Casa do Construtor oferece mais de 90 opções de equipamentos para todas as fases da obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras. Com mais de 760 unidades no Brasil, além de seis no Paraguai e duas no Uruguai, a Casa do Construtor é uma das únicas franquias com este formato no país. Ao longo de sua trajetória de sucesso, a Casa do Construtor recebeu diversos prêmios, incluindo Franquia do Ano, Selo de Excelência em Franchising por 21 vezes, e Personalidade do Franchising do Ano pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), concedido ao fundador Altino Cristofoletti Junior. Além disso, foi reconhecida 17 vezes com o prêmio Franquia 5 Estrelas pela PEGN (Pequenas Empresas & Grandes Negócios).

