‘Casal do tráfico’ preso no Amazonas é transferido de avião para Santarém, no PA

Transferência do ‘casal do tráfico’ do Amazonas para o Pará — Foto: Polícia Civil de Óbidos/Divulgação.

Edmilson Cerdeira Fonseca e Daiane da Silva Barreto foram presos no dia 12 de março de 2019. Os dois estavam sendo procurados pela polícia desde junho de 2018.

Um casal conhecido como um dos principais fornecedores de drogas para o município de Óbidos, foi transferido de avião do Amazonas para Santarém, no oeste do Pará, onde deve responder à Justiça por diversos crimes ligados ao tráfico de entorpecentes. A dupla estava foragida desde junho de 2018 e foi presa em março deste ano.

A medida foi em cumprimento a ordem judicial expedida pelo juiz de direito de Óbidos, Clemilton Salomão, contra Edmilson Cerdeira Fonseca e Daiane da Silva Barreto. O casal chegou ao Pará na segunda-feira (13).

Tanto Emilson quanto Daiane vão responder criminalmente por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Edmilson está preso no Centro de Triagem da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura e Daiane, no Centro de Recuperação Feminino de Santarém.

A ação foi coordenada pelo delegado Felipe Moura, da Polícia Civil de Óbidos, e contou com o apoio de policiais da Superintendência do Baixo e Médio Amazonas, além do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas.

Entenda o caso

Em junho de 2018 foi deflagrada a Operação “Festa de Arromba” em Óbidos, para cumprimento de mandados de prisão preventiva contra suspeitos de participação em ação criminosa de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Felipe Moura, o casal Edmilson e Daiane, que é um dos principais fornecedores de droga na cidade de Óbidos, não havia sido capturado naquela ocasião.

Após ser realizado trabalho investigativo pela delegacia de Óbidos, os policiais descobriram que o casal estava em Manaus (AM). Diante disso, foi realizada uma operação conjunta entre as Polícias Civis do Pará e Amazonas e no dia 12 de março de 2019, o carro do casal foi interceptado no bairro Riacho Doce e os dois foram presos.

