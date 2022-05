Dor e revoltam marcam chegada dos corpos dos jovens mortos em Novo Repartimento (PA)

Já passava das 19h de domingo (01) quando os corpos dos três jovens começaram a chegar ao município de Novo Repartimento, Sudoeste do estado.

Sob proteção policial, as urnas foram recebidas por milhares de pessoas, que passaram o dia percorrendo as ruas da cidade em protesto.

Angustiada, e muito revoltada com a morte dos três jovens, a população protestou pedindo justiça. Os corpos de Cosmo Ribeiro de Sousa, José da Silva Teixeira e William Santos Câmara foram encontrados enterrados em uma área dentro da reserva Parakanã, entre os municípios de Novo Repartimento e Itupiranga. (As informações são do Confirma Notícia).

Vídeos atribuídos ao trabalho da polícia científica e dos bombeiros, mostram o que seria a remoção dos corpos de dentro de covas. Além de estarem com os pés e mãos amarrados, os três teriam sido enterrados juntos, um sobre o outro.

Imagem: grupo de resgate inicia escavações para remoção dos corpos / Foto: divulgação

O caso de grande repercussão ganhou os holofotes na última segunda-feira (25), quando os familiares dos três procuraram as autoridades informando sobre o desaparecimento deles. O trio saiu para caçar dentro da área da reserva no domingo 24, e não foi mais visto.

Após encontrar as motos e objetos pessoais dos caçadores, familiares entraram na reserva, iniciando uma onda de protestos e conflitos com os indígenas. A rodovia BR230 foi interditada pro três dias até que na quinta-feira (28) forças de segurança reforçaram as buscas e na manhã de sábado os três foram encontrados.

Imagem: forças de segurança conversando com manifestantes / Foto: divulgação

Após serem os corpos dos três, a Polícia Federal publicou nota informando sobre o trabalho da perícia. Eles foram removidos da área da reserva e levados para Marabá, onde passaram por exames de necropsia. A polícia informou que as investigações sobre a morte dos três continuam até que o caso seja esclarecido e os responsáveis identificados.

Imagem: forças de segurança dentro da Reserva Parakanã / Foto: divulgação

Velados no prédio da câmara municipal em Novo Repartimento, os corpos foram sepultados ainda no domingo. O clima na região é de tensão, familiares e populares querem justiça, enquanto indígenas pedem segurança e afirmam estarem sofrendo ameaças.

Para evitar conflitos diretos, o Ministério Público Federal entrou com um pedido junto à justiça federal para que homens da Força Nacional permaneçam na região por pelo menos 15 dias, e garantam a ordem. A justiça acatou o pedido.

Imagem: população se despede dos jovens em cortejo que parou a cidade / Foto:divulgação

Jornal Folha do Progresso em 02/05/2022/09:47:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...