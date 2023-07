Caso Sapucaia- Justiça manda devolver veículo com posse de ex-funcionário para viúva do empresario assassinando em Novo Progresso

Oficial de Justiça da comarca de Santarém (distante 700km de Novo Progresso) entrega veiculo para a viúva Marcela Pitta- (foto: Jornal Folha do Progresso)

A juíza Criminal Soraya Muniz Calixto de Oliveira, de Novo Progresso, mandou a polícia apreender e devolver para a Marcela Pitta Viúva do empresário Cleber Sapucaia, o veículo Hilux Toyota ano 2020, que estava de posse do ex-funcionário Wellington Souza Ferreira, em Santarém no Pará.

Na nova decisão, a juíza trata o caso como furto, e reconhece que Wellington Sousa Ferreira (BANGUELO) funcionário do empresário Kleber Sapucaí assassinado em outubro de 2012, apossou-se criminosamente de bens do empresário e determina apreensão e restituição de mais uma caminhonete de LUXO HILLUX 2020 para a viúva Marcela Pitta Gomes o bem foi apreendido na cidade de Santarém-PA.

Leia Também:Após 19 dias no hospital, morre empresário Cleber Sapucaia em Sinop no Mato Grosso.

O Crime

Cleber Sapucaia, empresário madeireiro morador de Novo Progresso, sofreu tentativa de homicídio no dia 28 de outubro de 2021, morreu dia 16 de novembro de 2021, no CTI do Hospital Três Pinheiros da cidade de Sinop estado do Mato Grosso. Até hoje o crime ainda não foi solucionado e miguem foi preso pelo crime. A viúva chegou ofertar R$ 100 mil para informações que levasse até os criminosos. Leia mais:Recompensa de R$ 100 mil sobre assassinos de empresário progressense Cleber Sapucaia

Outra Apreensão

Em 2022, a justiça já havia determinado que “Welligton Souza Ferreira” devolvesse para a vivua o veículo Toyota Hilux SW4, placa BEI 4AV47, de cor preta, é o mesmo que o empresário usava no dia em que foi alvejado com disparos de arma de fogo. O veículo foi removido para o pátio da delegacia e posteriormente retirado de forma indevida pelo funcionário “Welligton Souza Ferreira” que passou por ex-sócio do empresário assassinado, conforme sustentou nos autos judicias o advogado da viúva Davi de Paula Leite.

Leia mais:Justiça de Novo Progresso reconhece o direito da viúva do empresário Cleber Sapucaia

Wellington era o funcionário encarregado de Transporte de Madeiras, conforme a denúncia após a morte, apossou dos bens do Empresário. A Viúva Marcela Pitta Ingressou na Justiça contra ato do funcionário Wellington Sousa Ferreira e outra vez à Justiça decide em buscar apreender bens que este detinha em sua posse, inclusive o Ministério Público ofereceu denúncia contra o mesmo por crimes de Estelionato e apropriação indevida de bens do empresário assassinado.

O advogado da viúva Dr. Davi De Paula Leite, repassou para a reportagem do Jornal Folha do Progresso, que este se limitou em dizer que a decisão da Justiça é a esperada pela sociedade, é uma decisão cristalina e Justa, é que o referido funcionário continua sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil e Ministério Público com a missão de identificar demais bens que o mesmo usurpou de forma criminosa mediante força bruta no campo e o objetivo é resgatar todos os bens do empresário assassinado e responsabilizar também eventuais receptadores, pessoas que adquiriram os bens do empresário.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/2023/18:10:58

