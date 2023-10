Passageiro morre em acidente entre ônibus e caminhão na BR-163 no MT

No ônibus viajavam 35 pessoas, sendo 33 passageiros e dois motoristas — Foto: Reprodução

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um ônibus, que levava 33 passageiros, e um caminhão na BR-163, no município de Diamantino, a 299 km de Cuiabá, nessa quarta-feira (25). A vítima ficou presa às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a empresa de ônibus informou que o motorista do caminhão atingiu um boi na pista e perdeu o controle de direção do veículo, batendo de frente o ônibus. Parte da carga derramou na pista.

O ônibus fazia a linha Alta Floresta x Recife. Segundo a empresa, todos os nossos veículos são monitorados, o que permitiu dar atendimento a todos os envolvidos no acidente.

“Nosso motorista e passageiro, que foram atendidos e hospitalizados, estão bem e já receberam alta médica. Infelizmente, dadas as circunstâncias do acidente, um passageiro veio a óbito e estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares”, diz em trecho da nota.

No ônibus viajavam 35 pessoas, sendo 33 passageiros e dois motoristas.

Ao todo, 12 pessoas foram atendidas no local por uma equipe da concessionária que administra a rodovia e duas pessoas foram encaminhadas a um hospital de Nova Mutum, a 269 km da capital. O motorista do caminhão envolvido no acidente saiu ileso e assinou um termo de recusa de atendimento médico.

A pista ficou interditada por cerca de seis horas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Politec estiveram no local e investigam o caso.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2023/07:28:46

