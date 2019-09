Celpa garante mais energia no Çairé de Alter do Chão

(Foto: Adrio Denner) – A busca dos mastros, no lago encantado, que acontece neste sábado, 14, é a primeira manifestação do povo da vila anunciando a chegada de uma das culturas mais tradicionais da Amazônia



Antes de começar a festa, a Celpa montou um esquema especial. Por toda a rodovia Everaldo Martins, que liga Santarém a Alter do Chão, a concessionária fez serviços preventivos. Galhos de árvores que cresceram demais e estavam próximas da fiação elétrica, foram retirados. A megaoperação contou com equipes de diversas áreas da Celpa, inclusive a de Meio Ambiente. O objetivo é que não haja nenhuma falha no fornecimento de energia e a população (moradores, visitantes e turistas) possam curtir o Çairé com todo o conforto e segurança.

De acordo com Danilo Almeida, executivo da Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais, profissionais das equipes técnicas e operacionais da concessionária já foram acionadas para atuarem durante a programação oficial que acontece no período de 19 a 23 de setembro. “Equipes de manutenção pesada e leve estarão de prontidão para solucionar qualquer eventualidade, de forma rápida e segura, garantindo que o evento transcorra sem anormalidade”, reforça.

Ligações Provisórias

Quem vai aproveitar o Çairé para ganhar uma renda extra no comércio, precisa solicitar ligação provisória nas agências da Celpa em Santarém, com antecedência, para evitar transtornos durante a festividade.

O executivo explica que ligações elétricas, feitas de maneira irregular, podem ocasionar descargas, curtos-circuitos, sobrecarregar o sistema elétrico, podendo causar além de interrupções no sistema, acidentes sérios e colocar em risco a vida das pessoas.

Uma equipe de atendimento da distribuidora também estará na vila, nos dois dias que antecedem a programação oficial, ou seja, terça e quinta-feira, para atender aos empreendedores.

Para solicitar as ligações provisórias os interessados devem apresentar Registro Geral (RG) e o CPF do responsável. Também devem ser informados os equipamentos que serão utilizados no ponto comercial e a carga instalada, além do endereço correto, com referências do quiosque. A partir daí será gerada uma fatura, que poderá ser paga em qualquer agente arrecadador, como as lotéricas.

Durante o Çairé, a Celpa vai reforçar as equipes de fiscalização, a fim de evitar o furto de energia e garantir mais energia para Alter do Chão.

