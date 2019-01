Cerca de 1,5 ton de peixes é apreendida no Lago Grande durante operação

Operação iniciou após denúncias de comunitários. Além do pescado, órgãos apreenderam redes de pescas, motor rabeta e fez autuações de embarcações.

A pesca predatória excessiva ainda é um dos grandes problemas que assolam os lagos e rios da região. Para minimizar os impactos que esta ação traz ao meio ambiente, moradores da região do Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Lago Grande denunciaram esta prática a alguns órgãos. Após as denúncias, as Secretarias de Meio Ambiente de Santarém, Juruti e do Estado do Pará, juntamente com a Polícia Militar e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) apreenderam peixes e redes de pesca.

Segundo o Incra, de 5 a 9 de julho houve apreensão de cerca de 1,5 tonelada de pescado, 40 quilômetros de rede de pesca e um motor rabeta. Os materiais estavam em desacordo com o padrão estabelecido pelos pela legislação. A medida das redes deve ser de 150 metros de comprimento no limite de duas por pescador, sem que haja emendas.

Os donos das embarcações que estavam com volume excedente de pescado foram autuados e devem pagar multas e a atribuição de fiel depositário. As pessoas autuados são dos municípios de Santarém, Óbidos e Juruti, e a maioria não possuía vínculo ou cadastro com colônias de pescadores.

Doação

Com medida de aproveitamento, todo o pescado apreendido foi doado à igreja católica de Curuai, que ficou responsável de fazer a doação aos comunitários.

