Policia Militar prende três homens e uma mulher por envolvimento com droga em Novo Progresso.

Em ronda noturna a Guarnição da polícia Militar, entre a noite de terça-feira, 29 de março e madruga de 30 de março fez quatro prisões de pessoas envolvidas com tráfico de droga, em Novo Progresso.

Primeiro caso

O primeiro caso foi em ronda noturna no Bairro Jardim América, quando por volta das 20h45min, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita conduzindo um veículo (Gol G4, cor Prata).

O indivíduo por nome de Rodrigo F. A., vulgo DG e/ou DJ, já é conhecido da polícia por fazer parte da facção criminosa (CV), não obedeceu à ordem de parada feita pela GUPM, empreendendo fuga e logo se desfazendo de uma sacola, jogando-a na rua. Em perseguição o veículo foi abordado e feito a verificação, não encontrando nada de ilícito no interior do veículo, percebendo-se apenas um forte odor de droga, em seguida foi liberado por falta de provas.

A PM retornou ao local onde estava a sacola, encontraram no interior da mesma, dois, tabletes de entorpecentes, semelhante à maconha prensada, pesando um quilo e quatro gramas, e, uma balança de precisão.

Diante dos fatos, a Guarnição da PM foi até indivíduo, que se encontrava na frente de sua residência, e foi dado a voz de prisão ao mesmo.

Com DG foi apreendido R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) em espécie.

Segundo Caso

Os policias abordaram em via pública na madrugada desta quarta-feira, 30 de março de 2022, uma pessoa suspeita, ao fazer a revista foi encontrado uma porção de maconha, o usuário com passagem pela polícia por homicídio, denunciou aos polícias onde comprou a droga.

Conforme as informações da Polícia, o usuário indicou o endereço próximo à abordagem(boca de fumo) em uma vila no bairro Jardim América, que havia adquirido a droga de uma mulher com nome de Nati.

Em diligência até local os policiais constataram a denúncia e prenderam em flagrante um casal com uma quantia de maconha que estava sendo comercializada.

Foram apreendidas porções de maconha, além de celulares e dinheiro. Três homens e uma mulher foram presos pela Policia Militar e encaminhados à Delegacia de polícia Civil para providências, em Novo Progresso.

Por:Jornal Folha do Progresso em 30/03/2022/15:46:40

