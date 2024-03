Morre empresário Nelson Lage, fundador da empresa de ônibus Viação Forte

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)- O empresário Nelson Lage enfrentava uma série de problemas de saúde e estava internado há 21 dias com um quadro de pneumonia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Saúde da Mulher.

Morreu neste sábado (9), aos 86 anos, o empresário Nelson Lage, fundador da empresa de transporte público Viação Forte, que faz linha entre Belém e Ananindeua.

Nelson veio de Portugal para o Brasil aos 16 anos, quando se instalou no Rio de Janeiro e trabalhou no transporte coletivo da cidade.

Ele juntou dinheiro na capital carioca e comprou um ônibus, que trouxe para Belém, fundando assim a Viação Forte, em 1968. O empresário teve como sócio o irmão Antônio Gomes, já falecido

O empresário Nelson Lage enfrentava uma série de problemas de saúde e estava internado há 21 dias com um quadro de pneumonia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Saúde da Mulher. Na noite deste sábado, ele faleceu no local após uma parada cardíaca.

