Cerimônia de Outorga de Grau é realizada na UNAMA Santarém

Egressos de Engenharia Civil e Elétrica receberam os diplomas e a Carteira Profissional ligada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará (CREA- PA)

No dia 28 de julho, no auditório do Atlético Cearense, foi realizada a Cerimônia de Concessão de Grau dos cursos de graduação do UNAMA – Centro Universitário da Amazônia. A outorga foi presidida pelo reitor do campus Santarém, Elzo Vieira, que compôs a mesa junto aos coordenadores.

A solenidade outorgou 82 formandos em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Radiologia e Tecnologia da Informação. Na ocasião, os egressos de Engenharia Civil e Elétrica receberam, além dos diplomas, a Carteira Profissional ligada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará (CREA- PA).

“Nós, da UNAMA Santarém, ficamos felizes em realizar sonhos, principalmente daqueles que deixaram suas famílias e cidades para estudarem. Sabemos como muitos lidam com dificuldades em conciliar estudos e trabalho por estarem longe de suas casas. Eu sempre digo que a formatura é um marco na vida de cada estudante, principalmente por acreditarem que a educação transforma o mundo”, ressaltou o reitor da UNAMA, Elzo Vieira.

Fonte: UNAMA – Com foto/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2023/15:28:41

