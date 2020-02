Militar do Exército perde controle de moto e cai em bueiro na BR-163; motociclista dirigia embriagado — Foto: Arte/G1

Militar foi conduzido à delegacia também por desacato ao agentes da PRF. Passageiro da motocicleta ficou com ferimentos leves pelo corpo.

Um militar do Exército foi conduzido à delegacia após ter perdido o controle da motocicleta que dirigia na Rodovia BR-163, em Santarém, no oeste do Pará, e caído em um bueiro na madrugada deste domingo (16). O acidente aconteceu no bairro Cambuquira. Além do militar, no veículo havia outra pessoa que ficou com ferimentos leves.

De acordo com o delegado plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil, Herbert Farias, depois do acidente agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e constatou que o militar estava dirigindo embriagado. Enquanto o procedimento era concluído, ele também desacatou a guarnição.

Depois de ser conduzido à delegacia, o militar foi autuado em flagrante por dirigir embriagado e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacatar os agentes federais.

Por G1 Santarém — Pará

