Chefe de gabinete de vereador de Marabá é presa por falsificar documento público

Por G1 PA — Belém 18/11/2019 21h20 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A primeira prisão foi realizada por volta das 10h. O alvo foi Flavio da Silva Melo, que tinha um histórico de roubo de carros em Marabá e fora do Estado. Em um dos assaltos, ele teria tentado matar o dono do veículo.

You May Also Like